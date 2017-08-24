ICU купила 100% акций "УкрСиб Кэпитал Менеджмент"

Группа ICU завершила сделку по приобретению ООО "УкрСиб Кэпитал Менеджмент", дочерней компании Ukrsibbank BNP ParibasGroup.

Об этом говорится в пресс-релизе ICU.

"После получения разрешения на приобретение "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" со стороны Антимонопольного комитета и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку мы внесли изменения в состав участников компании, что является завершающим этапом", - сказал управляющий директор группы ICU Константин Стеценко.

В результате приобретения, активы под управлением группы ICU выросли на 752,6 млн гривен по состоянию на 14 августа 2017 года.

"Эта сделка соответствует стратегии развития группы ICU. Приобретение "УкрСиб Кэпитал Менеджмент" укрепит позиции группы ICU на рынке услуг по управлению активами и, в частности, в управлении негосударственными пенсионными фондами, что важно накануне пенсионной реформы в стране", – сказал Стеценко.

Группа ICU создана в 2006 году, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.

В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".

КУА "Укрсиб Кэпитал Мендежмент" основана в 2013 году как компания по управлению активами группы УкрСиббанка. По состоянию на 31 марта 2017 года, под управлением "Укрсиб Кэпитал Мендежмент" находилось четыре корпоративных инвестиционных фонда и негосударственный пенсионный фонд с общим объемом активов под управлением 694,85 млн грн.

Совладельцем и председателем совета директоров группы была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Экономическая правда