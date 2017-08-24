"Укрзализныця" хочет взять в лизинг до 30 локомотивов от General Electric

ПАО "Укрзализныця" в первом полугодии 2018 года рассчитывает получить в лизинг от 20 до 30 локомотивов от американского "гиганта" отрасли General Electric.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал финансовый директор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

"Сейчас мы ведем переговоры с General Electric по поводу приобретения в лизинг от 20 до 30 локомотивов на первую половину 2018 года, если нам удастся оперативно все согласовать", - рассказал финдиректор.

Он отметил, что первые локомотивы, которые будут получены в лизинг, пойдут на усиление подвижного состава на участке Камыш-Заря-Волноваха.

По словам Рязанцева, сейчас продолжаются переговоры с рядом американских и отечественных банков по финансированию проекта.

"Кроме того, это составляющая не только нас, двух коопераций, это еще должна быть дополнительная банковская или лизинговая организация, которая это профинансирует. Мы встречались в Штатах с Ex-Im Bank (Экспортно-импортный банк США - ред.) и с OPIC (Корпорация частных зарубежных инвестиций - ред.) и здесь (в Украине - ред.) еще с несколькими банками", - заявил финансовый директор.

"Сегодня мы находимся в стадии переговоров, но я думаю, это не станет нам помехой достичь согласования как можно быстрее. И все же первое полугодие - реальные сроки для приобретения локомотивов в лизинг", - рассказал он.

Рязанцев сообщил, что визит представителей компании General Elcetric должен состояться в начале октября.

Напомним, пятилетний план ПАО "Украинская железная дорога" предусматривает модернизацию и приобретение около 270 локомотивов, частично в сотрудничестве с General Electric.