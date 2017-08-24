Суд обязал "Азот" Фирташа выплатить 47 миллионов долга за электричество
Национальное антикоррупционное бюро в судебном порядке признало недействительным договор между ОАО "Азот" бизнесмена Дмитрия Фирташа, ЧАО "Энергомережа" и ОАО "Черкассыоблэнерго", по которому интересам государства был нанесен убыток в размере более 47 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Высший хозяйственный суд 22 августа, изменив решение судов первой и апелляционной инстанций, удовлетворил соответствующий иск бюро по всем доводам, указанным в нем, в том числе о нарушении интересов государства и общества.
В НАБУ напоминают, что "Азот", "Энергомережа" и "Черкассыоблэнерго" в январе 2015 года заключили договор, по которому вопреки требованиям закона "Об электроэнергетике" и "Правилам пользования электрической энергией" предполагалось перевести долг "Азота" на "Энергомережу".
"Так, "Азот" ушел от оплаты за потребленную электроэнергию в рамках обязательств, возникших на основании договора о поставках электрической энергии, заключенного между "Азотом" и "Черкассыоблэнерго", - говорится в сообщении.
По данному факту детективы НАБУ летом 2016 года зарегистрировали уголовное производство. В ходе расследования Национальное бюро подало иск о признании недействительным соответствующего договора.
Высший хозяйственный суд Украины признал этот договор недействительным.
"Следовательно, во исполнение решения суда ПАО "Азот" должен перечислить 47 млн гривен на текущий счет со специальным режимом использования ОАО "Черкассыоблэнерго". После зачисления к этим средствам будет применен алгоритм оптового рынка электрической энергии Украины", - сообщает пресс-служба.
Напомним, НАБУ добилось признания недействительной сделки между ОАО "Азот" и ОАО "Черкассыоблэнерго", по которой интересам государства был причинен убыток на сумму более 57 млн гривен.
Экономическая правда
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