Суд обязал "Азот" Фирташа выплатить 47 миллионов долга за электричество

Национальное антикоррупционное бюро в судебном порядке признало недействительным договор между ОАО "Азот" бизнесмена Дмитрия Фирташа, ЧАО "Энергомережа" и ОАО "Черкассыоблэнерго", по которому интересам государства был нанесен убыток в размере более 47 млн ​​гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Высший хозяйственный суд 22 августа, изменив решение судов первой и апелляционной инстанций, удовлетворил соответствующий иск бюро по всем доводам, указанным в нем, в том числе о нарушении интересов государства и общества.

В НАБУ напоминают, что "Азот", "Энергомережа" и "Черкассыоблэнерго" в январе 2015 года заключили договор, по которому вопреки требованиям закона "Об электроэнергетике" и "Правилам пользования электрической энергией" предполагалось перевести долг "Азота" на "Энергомережу".

"Так, "Азот" ушел от оплаты за потребленную электроэнергию в рамках обязательств, возникших на основании договора о поставках электрической энергии, заключенного между "Азотом" и "Черкассыоблэнерго", - говорится в сообщении.

По данному факту детективы НАБУ летом 2016 года зарегистрировали уголовное производство. В ходе расследования Национальное бюро подало иск о признании недействительным соответствующего договора.

Высший хозяйственный суд Украины признал этот договор недействительным.

"Следовательно, во исполнение решения суда ПАО "Азот" должен перечислить 47 млн ​​гривен на текущий счет со специальным режимом использования ОАО "Черкассыоблэнерго". После зачисления к этим средствам будет применен алгоритм оптового рынка электрической энергии Украины", - сообщает пресс-служба.

Напомним, НАБУ добилось признания недействительной сделки между ОАО "Азот" и ОАО "Черкассыоблэнерго", по которой интересам государства был причинен убыток на сумму более 57 млн ​​гривен.

Экономическая правда