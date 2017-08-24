Нацбанк существенно снизил официальную гривню
Четверг, 24 августа 2017, 10:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 28 августа на 9 копеек и установил его на уровне 25,54 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,14 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3202 гривни.
Напомним, 23 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,56-25,59 гривни за доллар.
Экономическая правда
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