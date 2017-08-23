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Пользователи Facebook по всему миру столкнулись со сбоями

Среда, 23 августа 2017, 17:50

Пользователи социальной сети Facebook столкнулись со сбоями в работе сервиса.

Это следует с сайта downdetector, ресурса, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-сайтах.

Согласно данным,с неполадками столкнулись  пользователи в Бельгии, Нидерландах, Польше, Германии, Великобритании, Дании, Японии, Америке и Австралии.

Жители Украины также отмечали сбои в работе соцсети.

Напомним, 7 августа, жители Европы уже сталкивались со сбоями в работе Facebook.

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