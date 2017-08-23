Пользователи Facebook по всему миру столкнулись со сбоями
Среда, 23 августа 2017, 17:50
Пользователи социальной сети Facebook столкнулись со сбоями в работе сервиса.
Это следует с сайта downdetector, ресурса, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-сайтах.
Согласно данным,с неполадками столкнулись пользователи в Бельгии, Нидерландах, Польше, Германии, Великобритании, Дании, Японии, Америке и Австралии.
Жители Украины также отмечали сбои в работе соцсети.
Напомним, 7 августа, жители Европы уже сталкивались со сбоями в работе Facebook.
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