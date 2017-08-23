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УЗ планирует запустить современный дизель-поезд из Одессы в Румынию

Среда, 23 августа 2017, 15:05

ПАО "Укрзализныця" изучает возможность запуска очередного поезда в международном сообщении, который на этот раз свяжет Одессу с одним из городов Румынии.

Об этом стало известно из интервью и.о. председателя правления ПАО УЗ Евгения Кравцова для Mind, передает ЦТС.

"До конца года закупим шесть трехвагонных дизель-поездов, которые мы планируем запустить на близком сообщении со Львова в Польшу и из Одессы в Румынию", - проинформировал руководитель УЗ. Однако, он не уточнил, куда именно в Румынию будет прибывать украинский поезд.

Кравцов также сообщил, что, возможно, такие же поезда будут запущены на направлениях в Венгрию и Словакию.

Напомним, в УЗ отметили, что украинцы стали чаще ездить в ЕС поездами.

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Укразализныця
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