Дело Гонтаревой передали столичной полиции

Уголовное производство по факту возможной причастности главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к махинациям с активами ликвидируемых банков, поручили для расследования Следственному управлению Национальной полиции Киева.

Об этом "Українським новинам" сообщил инициатор этого уголовного производства, прокурор ГПУ Владислав Куценко.

По его словам, вначале дело направили в прокуратуру Киева, а затем в городскую полицию.

"Дело, которое открывало НАБУ и в материалах которого фигурирует глава Национального банка и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц, спустили для расследования в Следственное управление Нацполиции города Киева. Теперь я с ними веду переписку" - заявил Владислав Куценко.

По словам прокурора, это "указывает на то, что "дело Гонтаревой" решили слить и позволить ей избежать уголовной ответственности".

Куценко планирует сообщить об этой проблеме своему руководству и подать рапорт на имя Генерального прокурора, в котором изложит свои доводы, выразив надежду на его поддержку.

Также, он сообщил про подготовку нового материала, который может указывать на кричащие факты нарушений со стороны руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

Как известно, в январе 2017 года НАБУ начало досудебное расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 УК ( "злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги") .

В феврале НАБУ зарегистрировало производство по факту обнародованных записей телефонных разговоров замглавы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что НАБУ изучает факты многомиллионного рефинансирования банков со стороны Нацбанка.

"Основа этого дела - проверка средств, выделяемых на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - рассказал Сытник.

Он добавил, что работники НАБУ увидели подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков.

Ранее в ГПУ сообщили, что должность Владислава Куценко приказом генерального прокурора Украины от 30 августа 2016 года была сокращена и он находится вне штата, уклоняясь от получения уведомления о сокращении.

В ГПУ заявили, что Куценко не уполномочен представлять или комментировать официальную позицию Генеральной прокуратуры по любым вопросам. А его рапорты поданы через приемную граждан и будут рассматриваться в общем порядке.

Позже Куценко сообщил УП, что продолжает работать в Генпрокуратуре на должности заместителя начальника Департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ.

Как известно, Куценко во времена генпрокурорства Виктора Шокина озвучивал его позицию и позиции Генпрокуратуры в то время.