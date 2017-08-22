Гривна на межбанке продолжает укрепляться

22 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,45-25,47 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,45-25,47 гривни;

Евро - 29,91-29,93 гривни;

Российский рубль - 0,4316-0,4322 гривни.

Напомним, 22 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:10 установились на уровне 25,46-25,49 гривни за доллар..

Как сообщалось, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 августа на 5 копеек и установил его на уровне 25,54 гривни за доллар.

Экономическая правда