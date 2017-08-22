Закон о рынке земли рассмотрят в октябре — Минагрополитики

Рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения запланировано на октябрь.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в Facebook.

"В части земельной реформы — мы финализируем предложения участников рабочей группы по наработке оптимальной модели запуска рынка. В ближайшее время эти предложения в статусе законопроекта об обороте сельхозземель будут внесены в парламент", — сообщил Мартынюк.

По его словам, в первую очередь, нужно определить условия, необходимые для отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"У моратория есть много негативных последствий, среди наиболее угрожающих приводятся три: недооценка земель, высокие операционные расходы на администрирование земельного банка (огромное количество договоров аренды), ограниченный доступ к финансированию", — считает первый замминистра.

Также он отметил, что запуск рынка способен решить эти проблемы.

"Одновременно необходимо гарантировать сохранение прав землевладельцев, чтобы избежать экономических и/или социальных взрывов", — подытожил Максим Мартынюк.

Как сообщалось, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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Экономическая правда