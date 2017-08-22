Россия хочет сохранить объемы поставок угля в Украину – Минэнерго РФ

Россия ежегодно поставляет в Украину около 10 миллионов тонн угля и рассчитывает сохранить этот рынок.

Об этом заявил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, комментируя первую отгрузку в Украину угля из США, передает Прайм.

"Я не думаю, что это окажется существенным фактором для нас по одной простой причине – мы в Украину поставляем в основном коксующийся уголь для металлургических предприятий. При этом Украина получала энергетический уголь из "ДНР" и "ЛНР"… Поэтому (из США – ред.) это поставка в основном энергетического угля, а мы из РФ никогда этот уголь, по существу, не поставляли", – заявил Янковский.

Российский чиновник добавил, что поставки угля из РФ в Украину регулируются контрактами между частными компаниями.

"У нас никаких ограничений нет поставок угля из РФ в Украину. Мы, конечно, заинтересованы в сохранении объемов этих поставок, они у нас ежегодно составляют около 10 миллионов тонн", – отметил замглавы российского Минэнерго.

Как сообщалось, во вторник, 22 августа, из Соединенных Штатов была отправлена первая партия угля в рамках соглашения украинского "Центрэнерго" с американской Xcoal.

"Центрэнерго" заключило с Xcoal Energy&Resources контракт о поставке около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Цена первой партии составит 113 долларов за тонну, но она не является фиксированной.

Ранее ЭП писала, что сделка между "Центрэнерго" и "XCoal" на покупку угля по 113 долларов существенно превышает цену, по которой осуществляют импорт другие компании.

Например, энергохолдинг "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова закупает уголь из своего шахтоуправления "Обуховская" в России по цене 95 долларов за тонну с учетом доставки на ТЭС Украины.

При этом стоимость импортного угля из Южно-Африканской Республики для ДТЭК составила около 100 долларов за тонну.

Напомним, в июне премьер Владимир Гройсман заявил, что ни одна государственная компания не закупает уголь в России.