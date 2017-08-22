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Украина и Израиль начнут переговоры об отмене роуминга – министр

Вторник, 22 августа 2017, 14:50

Украина и Израиль начинают переговоры об отмене взаимного роуминга.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с министром по вопросам охраны окружающей среды, по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы начинаем работу, об этом мы договорились, в направлении заключения договора о снятии барьеров с роуминга", – сказал Климкин.

Он добавил, что для этого, скорее всего, необходимо будет подписать отдельное соглашение. По словам главы МИД Украины, этот вопрос важен для обеих сторон.

Как сообщалось, в июне президент Украины Петр Порошенко заявил о начале переговоров с руководством и лидерами стран-членов ЕС об отмене платы за роуминг для украинцев, путешествующих по Европе. Роуминг могут отменить уже к 2019-2020 годам.

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