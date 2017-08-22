Группа "Приват" Коломойского задолжала государству 17 миллиардов налогов

"Укрнафта", ее дочерняя компания "Полтаванафтогаз" и ликвидированный "Дельта банк" стали крупнейшими должниками по уплате налогов в госбюджет.

Об этом говорится в статье на ЭП.

Наибольшим должником остается "Укрнафта", которой государство владеет вместе с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний "Приват" - около 42% акций.

Долг "Укрнафты" перед государством превысил 13,2 млрд грн, за последний год он вырос на 2,5 млрд грн. Компания годами судится с государством.

По информации источников ЭП, сейчас "Укрнафта" отказывается платить текущие обязательства по налогу на прибыль.

На втором месте разместилась одна из структурных единиц "Укрнафты" - нефтегазодобывающее управление "Полтаванафтогаз". Ее долг достигает 2,392 млрд грн. За год он вырос на 160 млн грн.

В списке также фигурируют другие компании группы "Приват": сеть АЗС "Авиас", НПЗ "Нефтехимик-Прикарпатье", футбольный клуб "Днепр". Вместе с "Укрнафтой" общий налоговый долг "приватовцев" достигает почти 17 млрд грн.

На третьем месте - многострадальный "Дельта банк". Сумма долга - более 2 млрд грн. Банк принадлежал бизнесмену Николаю Лагуну. В марте 2015 года учреждение было признано неплатежеспособным и находится в стадии ликвидации.

Основной долг сформировался за последний год и не касается предыдущего владельца.

С полным перечнем должников можно ознакомиться по ссылке.

Подробнее читайте в статье: Они не платят государству. 100 крупнейших должников Украины

Экономическая правда