ГФС изъяла 1,4 тонн спирта в ходе обысков на спиртзаводах
На спиртзаводах, не входящих в состав ГП "Укрспирт", было обнаружено и изъято 1416 тонн спиртосодержащей продукции.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.
Как он сообщает, спиртосодержащую продукцию стоимостью более 360 миллионов гривен было найдено на шести заводах, работающих на территории Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей.
"В ходе документирования работы подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий или фальсифицированного алкоголя, нами часто фиксируются факты получения ими неучтенного спирта, изготовленного на мощностях спиртовых заводов, который в дальнейшем используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки", - говорится в сообщении .
По словам Билана, с учетом вчерашних обысков, в рамках спецоперации из незаконного оборота уже изъято спиртосодержащих жидкостей на сумму более 540 миллионов гривен.
Напомним, вчера, 21 августа, 260 сотрудников Государственной фискальной службы провели обыски на 27 спиртзаводах.
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