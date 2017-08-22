ГФС изъяла 1,4 тонн спирта в ходе обысков на спиртзаводах

На спиртзаводах, не входящих в состав ГП "Укрспирт", было обнаружено и изъято 1416 тонн спиртосодержащей продукции.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

Как он сообщает, спиртосодержащую продукцию стоимостью более 360 миллионов гривен было найдено на шести заводах, работающих на территории Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей.

"В ходе документирования работы подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий или фальсифицированного алкоголя, нами часто фиксируются факты получения ими неучтенного спирта, изготовленного на мощностях спиртовых заводов, который в дальнейшем используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки", - говорится в сообщении .

По словам Билана, с учетом вчерашних обысков, в рамках спецоперации из незаконного оборота уже изъято спиртосодержащих жидкостей на сумму более 540 миллионов гривен.

Напомним, вчера, 21 августа, 260 сотрудников Государственной фискальной службы провели обыски на 27 спиртзаводах.