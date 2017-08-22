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Налоговый долг перед государством составляет 77,4 миллиарда гривен

Вторник, 22 августа 2017, 12:55

Олигархи, нардепы и коррумпированные госпредприятия задолжали Украине более 77 миллиардов гривен налогов.

Об этом говорится в статье на ЭП.

Как сообщается, на 1 июля 2017 налоговый долг бизнеса перед государством достиг 10% доходов госбюджета, и составил около 77,4 миллиарда гривен.

Отмечается, что еще в январе 2014 году этот показатель составлял 9,5 млрд гривен.

Среди должников государства - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Григоришин, Ринат Ахметов, другие известные бизнесмены, нардепы, бывшие нардепы и коррумпированные госпредприятия.

Подробнее о должниках читайте в статье: Они не платят государству. 100 крупнейших должников Украины

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налоги
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