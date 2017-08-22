НКРЭ жалуется, что "Урядовый курьер" ломает ее планы

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг жалуется на задержку публикации ее постановлений газетой "Урядовый курьер".

Об этом говорится в пресс-релизе НКРЭ.

Задержка публикации, отмечают в Комиссии, создает серьезные риски для стабильной работы регулятора.

Как известно, отдельные решения НКРЭ вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер".

"После неоднократных обращений НКРЭ в редакцию газеты, к органам власти и международным организациям был опубликован ряд постановлений комиссии. Однако следует отметить, что, несмотря на определенный прогресс, требования закона так и не выполняются в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на сегодня остаются неопубликованными 38 постановлений, из которых 23 акта ожидают своего опубликования от 18 до 168 дней, что создает серьезные риски стабильной работы комиссии.

Перечень решений НКРЭ, неопубликованных в газете "Урядовый курьер"

"Указанные решения Комиссии размещены на официальном сайте НКРЭ, однако так и не вступили в силу в связи с задержкой публикации, что приводит к правовому коллапсу в сферах энергетики и коммунальных услуг", - заявили в пресс-службе.

Экономическая правда