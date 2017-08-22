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Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Вторник, 22 августа 2017, 09:25

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 августа на 5 копеек и установил его на уровне 25,54 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3021 гривни.

Напомним, 21 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,44 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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