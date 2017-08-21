Укрнафта сократит количество персонала из-за непродления лицензий

ПАО "Укрнафта" сократит инвестиционную программу из-за непродления 9 лицензий на добычу нефти и газа и изучает возможность сокращения персонала.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Укрнафта" вынуждена существенно сократить инвестиционную программу во второй половине текущего года через непродление 9 лицензий на добычу нефти и газа и связанных с этим финансовых потерь. Компания также рассматривает ряд мер по снижению расходов, в том числе меры по сокращению персонала в некоторых структурных единицах, с тем чтобы обеспечить полную и своевременную уплату налогов. Компания подготовит соответствующие планы и начнет их реализацию до конца текущего месяца", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 18 августа из-за незаконное непродления лицензий и вынужденную остановку добычи уже недополучено 560 млн гривен чистого дохода. К концу года ожидаемые потери чистого дохода составят около 1,8 млрд гривен. Расчеты показывают, что если ситуация с продлением лицензий не изменится, то во второй половине 2017 компания сможет полностью выполнять текущие налоговые обязательства только при условии сокращения инвестиционной программы и операционных расходов, в том числе и за счет заработных плат", - отмечают в компании.

Правления "Укрнафты" поручило подготовить план мероприятий по снижению затрат, который должен обеспечить полные и своевременные расчеты по обязательствам.

Мероприятия по снижению затрат включают прекращение ряда инвестиционных проектов и сокращение инвестпрограммы как минимум на 500 млн гривен, что приведет к снижению уровня добычи не только в текущем году, но и в последующих периодах. Также изучается возможность сокращения персонала в некоторых производственных и сервисных подразделениях, которое может составлять до 1,5 тысячи сотрудников.

В данный момент налоговый долг "Укрнафты" перед ГФС превышает 13 млрд гривен.

Напомним, Укрнафта увеличила чистый убыток до 8,739 млрд гривен в 2016 году.

17 мая "Укрнафта" отправила в ГФС новый план финансового оздоровления.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.