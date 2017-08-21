Бизнес-партнер Януковича продает шахту Кропачеву

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Гуменюк выходит из состава бенефициаров ООО "Краснолиманское".

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

Он не стал раскрывать бюджет сделки, ограничившись информацией о том, что продавец уже получил 10% предоплаты. "Остальные 90% должны быть заплачены до октября", - говорит источник.

По его данным, Гуменюк продает весь свой пакет в этом проекте (72% ООО). При этом параллельно с ним из компании выходят два миноритария: Василий Микулин (экс-гендиректор ЗАО "АРС") и Ирина Фридман (бывший финдиректор "АРС"). Каждому из них принадлежит по 7,25% "Краснолиманской".

По неофициальным данным, Сергей Кузяра, владеющий 13,5% ООО, от продажи своей доли отказался.

Таким образом, в общей сложности через сделку будет проведено 86,5% уставника ООО "Краснолиманское". Новым владельцем этого пакета станет Виталий Кропачев.

"Игорь (Гуменюк – ЭП) хочет отделаться от этого актива – не видит возможности влиять на ситуацию", - говорит источник.

ООО "Краснолиманское" с 2003 г. работало в поле ГП "Угольная компания "Краснолиманская". В 2014 г. после бегства Виктора Януковича в Россию, частная фирма была лишена доступа к государственным пластам, а все ее сотрудники переведены на работу в одноименное ГП.

На рынке Игоря Гуменюка знают как ситуативного бизнес-партнера Александра Януковича. Одним из самых известных их совместных проектов стала приватизация контрольного пакета акций "Донбассэнерго" в 2013 г.

Шахта "Краснолиманская" добывает уголь марки "Г" (газовый), основной точкой сбыта которого является Углегорская ТЭС "Центрэнерго".

Как сообщала ЭП, в настоящее время Виталий Кропачев занимается скупкой энергоресурсной базы "Центрэнерго".

Дмитрий Рясной, ЭП