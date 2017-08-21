Тепловая генерация сократила потребление угля на четверть

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-июне 2017 года сократили потребление угля на 26,7% (на 3,98 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 10,915 млн тонн.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно данным, в июне-2017 потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 30,5% (на 769,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 1,754 млн тонн.

Столь значительное снижение потребления угля связано с приостановкой поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.

В этой связи с 17 февраля по 17 июля 2017 года в Украине действовали чрезвычайные меры в энергетике.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% по сравнению с 2015 годом – до 31,338 млн тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12,824 млн тонн, Г+Д – 18,514 млн тонн.

Потребление угля ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году ожидается на уровне 26,258 млн тонн, что на 16,2% (на 5,79 млн тонн) меньше, чем в 2016 году.

В том числе потребление угля антрацитовой группы должно снизиться на 44,8% (на 5,74 млн тонн) – до 7,5,9 млн тонн, тогда как газовой группы – возрасти на 3,6%, до 19,18 млн тонн.