АМКУ предлагает сделать обжалование торгов платным

Антимонопольный комитет Украины предлагает обязать субъектов обжалования подтверждать документально намерения принять участие в тендере, по которому поступает жалоба.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Общая статистика жалоб, поступивших в течение 2015-2017 годов, свидетельствует о том, что с началом функционирования системы Прозорро количество жалоб постоянно растет, а также увеличивается количество нарушений со стороны заказчиков при проведении торгов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за весь 2015 год поступило около 1,35 тысяч тысяч жалоб, за 2016 год - около 3,1 тысяч жалоб. По состоянию на 18 августа 2017 года уже поступило более 3,5 тысяч жалоб.

Согласно сообщению, АМКУ предлагал АП Украины и Минэкономики усовершенствовать порядок обжалования путем обязательства предоставления субъектами обжалования документального подтверждения намерения участвовать в торгах, которые ими обжалуются, и путем усовершенствования оплаты за подачу жалобы.

Это, по мнению комитета, позволит сократить количество злоупотреблений потенциальными участниками права на обжалование, в частности, условий тендерной документации.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман высказал мнение, что в стране действует коррупционная схема, которая блокирует участие честного бизнеса в тендерах, и Антимонопольный комитет подыгрывает этой схеме.

Экономическая правда