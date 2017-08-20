Словацкая Nafta хочет стать оператором проекта СРП на Юзовской площади

Ведущая словацкая нефтегазовая компания Nafta, ведущая разработку углеводородных месторождений у словацко-украинской границы, заявила о намерении стать участником, инвесторов и оператором соглашения о разделе продукции (СРП) – углеводородов, которые будут добываться на Юзовском участке.

Об этом сказал заместитель директора департамента разведки и добычи Nafta Мартин Словак на заседании межведомственной комиссии по СРП в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Компания Nafta готова стать акционером Yuzgaz сразу, как только Кабинет министров согласует переуступку прав и обязательств с ООО "Надра Юзовская" на Yuzgaz и стать, фактически, оператором", – сказал он.

Согласно видео заседания, Словак сообщило о прошедшей на минувшей неделе встрече главы набсовета Nafta, основного владельца и главы совета директоров чешской энергетической группы EPH Даниэла Кретинского с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Nafta намерена стать дополнительным инвестором в Yuzgaz BV и фактическим оператором, который будет реализовывать этот проект", – еще раз отметил Словак.

По его словам, компания готова взять на себя обязательства, которые первоначально брала в этом проекте компания Shell, позже отказавшаяся от него. "Планируем выполнить в первый пятилетний этап все работы, которые хотел делать Shell, но более эффективно", – сказал он.

Однако, добавил представитель Nafta, ряд экономических и финансовых условий требуют пересмотра, в частности, в связи с падением цен на углеводороды за период после 2012-2013 годов, так как в противном случае проект будет заведомо убыточным.

Словак выразил надежду, что такой проект изменений в СРП может быть подготовлен специальной рабочей группой, которую создаст межведомственная комиссия для дальнейшего вынесения на рассмотрение Кабинетом министров, и межведомственная комиссия приняла соответствующее решение.

Словак добавил, что Nafta наняла в Украине ведущих консультантов и юристов и готовы осуществлять инвестиции уже в самое ближайшее время.

Он напомнил, что летом прошлого года Nafta приобрела у американской компания Cub Energy Inc. 50% в Ужгородской газовой площади, и уже вложила в поисковые работы EUR100 млн и уже провела сейсмику площади.

Отвечая на вопросы депутатов о нынешних бенефициарах Yuzgaz, соучредитель компании канадец Ярослав Кинах, некогда возглавлявший представительство ЕБРР в Украине, сообщил, что вторым бенефициаром через фонд Emerstone Energy и компанию Emerstone Capital Partners является его канадский друг.

"Мы – конечные бенефициары. В последние несколькие месяцы вели переговоры со стратегическими инвесторами, так как наибольшие критика к нам – раскройте инвесторов… Мы пришли с нашим стратегическим инвестором и хотим приступить к переговорам с комиссией: что будем делать, какие деньги будет вкладывать", – описал текущую ситуацию Кинах.

Как сообщалось, в июле 2016 года нидерландская Yuzgas стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации СРП по добыче углеводородов в пределах Юзовской площади, однако Кабинет министров 2 ноября того же года протокольным решением отказал ей в участии в СРП.



Yuzgaz успешно обжаловала отказ Кабмина в суде. Глава Минэнергоугля Насалик в ходе заедания комиссии 17 августа отметил, что Кабмин окончательного решения по вопросу СРП не выносил.



Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.



Согласно отчету за 2016 год, крупнейшими акционерами Nafta являются SPP Infrastructure, a. s. – 56,15% и Czech Gas Holding Investment B.V. из группы EPH.



Выручка Nafta в 2016 году сократилась на 19,5% – до EUR160,11 млн, а чистая прибыль – на 23,1%, до EUR79,55 млн.