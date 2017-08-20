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НБУ оставил официальный курс гривни неизменным

Воскресенье, 20 августа 2017, 10:00

Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 21 августа - на уровне 25,49 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,2941 гривни.

Напомним, Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 19 августа на 1 копейку и установил его на уровне 25,49 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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