НБУ оставил официальный курс гривни неизменным

Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 21 августа - на уровне 25,49 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,2941 гривни.

Напомним, Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 19 августа на 1 копейку и установил его на уровне 25,49 гривни за доллар.

Экономическая правда