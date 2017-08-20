НБУ оставил официальный курс гривни неизменным
Воскресенье, 20 августа 2017, 10:00
Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 21 августа - на уровне 25,49 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,2941 гривни.
Напомним, Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 19 августа на 1 копейку и установил его на уровне 25,49 гривни за доллар.
Экономическая правда
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