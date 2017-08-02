У Путина назвали условия сохранения транзита газа через Украину

Сохранение транзита российского газа через территорию Украины возможно только при конкурентоспособных тарифах и снятии Киевом всех претензий с "Газпрома".

Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Анастасия Фёдорова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

"Что касается Украины, то концепция строительства "Северного потока – 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам", - говорится в заявлении Федоровой.

"Сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома", - заявила она.

Как известно, в проекте Энергетической стратегии Украины до 2035 года отсутствует описание перспектив транзита российского газа после 2019 года.

Напомним, 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Также арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.

Экономическая правда