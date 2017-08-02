За последний год в Украину импортировали более 50 тысяч б/у авто

С 1 августа 2016 по 1 августа 2017 было импортировано более 50 тысяч подержанных легковых авто.

Об этом сообщила ГФС на запрос народного депутата Роберта Горвата.

"По моему депутатскому обращению ГФС Украины сообщила, что с 1 августа 2016 по 1 августа 2017 было импортировано более 50 тысяч подержанных легковых авто, а в государственный бюджет поступило более 4,1 миллиарда гривень", - отмечает на своей странице депутат.

Для сравнения за аналогичный прошлый период импортировано около 17 тысяч авто, а бюджет получил около 1,8 миллиарда гривень.

"Несмотря на все нарекания скептиков, благодаря Закону ("О внесении изменений в подраздел 5 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств" - ЭП) украинцы ввезли в три раза больше автомобилей, а государственный бюджет дополнительно получил более 2,3 миллиарда гривен", - отмечает Горват.

"Еще раз подчеркиваю, что проблема "автомобилей на иностранной регистрации" окончательно исчезнет только тогда, когда рядовой украинец сможет приобрести необходимое ему авто по цене не выше средней в Европе, а для этого должен быть создан цивилизованный рынок б/у авто в Украине", - добавляет он.

Напомним, суды начали штрафовать владельцев авто на литовских номерах.