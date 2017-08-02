Балчун анонсировал тендер УЗ на закупку тысячи вагонов

ПАО "Укрзализныця" вскоре объявит тендер на закупку одной тысячи вагонов.

Об этом глава УЗ Войцех Балчун написал на своей странице в Facebook.

"Мы закончим тендер на 2465 вагонов и объявим на днях очередной еще на тысячу штук. И, если все будет хорошо в нашей работе с ЕБРР, то в начале сентября объявим еще один, на этот раз рекордный в истории УЗ по количеству", - заявил Бальчун.

Балчун посоветовал украинским производителям вагонов "сконцентрироваться на наращивании объемов своего производства и ценовой борьбе во время тендеров".

По словам Балчуна, только на собственных мощностях "Укрзализныця" сделает более 2000 штук вагонов.

Напомним, недавно в компании сообщили, что с начала года ее заводы-филиалы построили 677 полувагонов.

Вагоностроительные мощности УЗ представлены тремя предприятиями: Дарницкий вагоноремонтный завод (Киев), Панютинский вагоноремонтный завод (Харьковская область), Стрыйский вагоноремонтный завод (Львовская область).

Известно, что в третьем квартале 2017 года ЕБРР намерен совместно с УЗ объявить тендер на закупку грузовых вагонов в объеме около 6 тыс. единиц. В ноябре прошлого года сообщалось, что всего УЗ на 2017 год наметила пополнение парка 9-ю тысячами новых грузовых вагонов.

Напомним, с начала 2017 года на заводах-филиалах ПАО "Укрзализныця" построено 70 полувагонов.

Также Укрзализныця сообщала о модернизации украинских дизельных локомотивов в Китае.

Как сообщалось, стратегия развития Укрзализныци предусматривает обновление 40% пассажирского подвижного состава за 5 лет.

По состоянию на 2016 год парк Укрзализныци насчитывал почти 110 тысяч грузовых вагонов.

Экономическая правда