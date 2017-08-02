Украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг - Гройсман

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсман, отныне украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг.

Об этом политик написал в своем Twitter.

Ще один крок до енергоефективності зроблено – українці платитимуть тільки за фактично спожиті обсяги комунальних послуг. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 2, 2017

Как отметил Гройсман, сегодня, 2 августа 2017 года, вступил в силу Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Сьогодні набув чинності Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» pic.twitter.com/a8KZ6fcwsr — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 2, 2017

По словам Гройсмана, это означает, что операторы внешних инженерных сетей должны установить счетчики.

"Если оператор не сделает, на него, а не на потребителя, накладывать штраф", - отметил премьер.

Оператори зовнішніх інженерних мереж мають встановити лічильники. Якщо оператор не зробить, на нього, а не на споживача, накладатимуть штраф — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 2, 2017

Гройсман также отметил, что счетчики тепла должны быть установлены в течение года, воды для нежилых зданий в течение 1 года, а для жилых - в течение 2 лет.

Лічильники тепла мають бути встановлені протягом року, води для нежитлових будівель протягом 1 року, а для житлових – протягом 2 років. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 2, 2017

По мнению премьера, этот закон приведет к тому, что украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг.

Напомним, Верховная Рада 22 июня 2017 года одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли выступало против принятия закона об обязательной установке счетчиков воды и тепла, так как принятие закона будет противоречить принципам стандартизации и метрологии.

В июле 2016 года в Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности заявили, что введение 100% учета потребления тепла и воды населением позволит сократить использование тепловой энергии на 15-20%.

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