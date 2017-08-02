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Украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг - Гройсман

Среда, 2 августа 2017, 12:50

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсман, отныне украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг.

Об этом политик написал в своем Twitter.

Как отметил Гройсман, сегодня, 2 августа 2017 года, вступил в силу Закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

По словам Гройсмана, это означает, что операторы внешних инженерных сетей должны установить счетчики.

"Если оператор не сделает, на него, а не на потребителя, накладывать штраф", - отметил премьер.

Гройсман также отметил, что счетчики тепла должны быть установлены в течение года, воды для нежилых зданий в течение 1 года, а для жилых - в течение 2 лет.

По мнению премьера, этот закон приведет к тому, что украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг.

Напомним, Верховная Рада 22 июня 2017 года одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли выступало против принятия закона об обязательной установке счетчиков воды и тепла, так как принятие закона будет противоречить принципам стандартизации и метрологии.

В июле 2016 года в Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности заявили, что введение 100% учета потребления тепла и воды населением позволит сократить использование тепловой энергии на 15-20%.

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Гройсман энергоэффективность
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