Межбанк открылся снижением гривни

2 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,85-25,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,92-25,94 гривни;

Евро - 30,72-30,74 гривни;

Российский рубль - 0,4278-0,4284 гривни.

Доллар в среду возобновил снижение по отношению к единой европейской валюте после небольшого повышения во вторник. Евро в 9:12 по киевскому времени 2 августа стоил 1,1825 доллара по сравнению с 1,1802 доллара на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке, за которые доллар в этой паре подорожал на 0,3%.

В июле долларовый индекс упал 5-й месяц подряд из-за уменьшившихся ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и политической дестабилизации в США.

Напомним, Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 2 августа и установил его на уровне 25,85 за доллар.

Экономическая правда