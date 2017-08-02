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В Китае запустили первый беспилотный трамвай

Среда, 2 августа 2017, 10:05

В провинции Шаньдун с конвейера города Циндао сошёл первый в мире беспилотный трамвай, который уже курсирует по улицам.

Об этом сообщает Hi-News.

Его вагоны вмещают в себя до 380 пассажиров, которых трамвай может возить на скорости до 70 километров в час и это при том, что длина трамвая — 35 метров, а ширина — 2,6 метра.

Управляется трамвай с помощью интеллектуальной системы движения, которая позволяет ему самостоятельно регулировать скорость передвижения, набирать скорость и тормозить.

По словам разработчиков, созданный ими "трамвайный мозг" позволит не только повысить эффективность трамваев, но и улучшить их безопасность.

О том, когда разработчик CRRC Qingdao Sifang запустит трамвай в серию, не сообщается — сейчас он проходит тестовые испытания на улицах города, так что до массового внедрения нового самоходного электротранспорта ещё далеко.

Напомним, в Таллине начали курсировать беспилотные автобусы.

Экономическая правда

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Китай транспорт технології
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