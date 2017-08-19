Строительство метро на Троещину может начаться в следующем году

Китайская компания China Railway International Group разрабатывает технико-экономическое обоснование для строительства 4-й линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина в Киеве.

Об этом сообщил директор Украинской ассоциации Шелкового пути Silk Link Ирина Никорак в интервью Укринформу.

"Китайцы предлагают сотрудничество на условиях 85% от стоимости проекта за счет привлечения китайских денег, и 15% - из бюджета города Киева. При таких условиях они хотят выступать генподрядной организацией", - сказала она.

По словам Никорак, это очень интересно для Киева, но все зависит от процентных ставок, по которым китайцы будут финансировать проект.

"Если ставка будет высока, это не выгодно, так как окупаемость метрополитена составляет более 15/20 лет, что дает нагрузку на городской бюджет. Условия, процентные ставки, сроки возврата средств, все это еще находится в процессе согласования, и ведутся переговоры", - добавила она.

"Летом или осенью этого года должно быть разработано технико-экономическое обоснование и в следующем году должна начаться активная фаза строительных работ. Это в случае, если стороны придут к взаимопониманию", - комментирует Никорак.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRIG по проекту строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина.

Линия будет состоять из 14 станций, 3 пересадочных узлов и 1 электродепо. Строительство линии будет осуществляться в 2 очереди, каждая из которых будет длиться 3-4 года.

КГГА оценивает строительство в 31,55 млрд грн.