"Мотор Сич" представила вертолет собственного производства

АО "Мотор Сич" на аэродроме "Мокра" в Запорожье представило первый украинский вертолет под названием "Надежда".

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Вертолет представил президент "Мотор Сичи", народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев.

По его словам, чтобы создать первый украинский вертолет, понадобилось 10 лет.

"Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом, мы дали ему название "Надежда". Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий", - сказал Богуслаев.

"И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров. В Украине сегодня дан старт новой индустрии, - отметил он.

АО "Мотор Сич" - запорожское предприятие, которое специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок.

Продукция АО "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и ​​вертолетах в 120 странах мира.

Экономическая правда