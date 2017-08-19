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Банкам разрешили списывать безнадежные кредиты

Суббота, 19 августа 2017, 12:31

Банкам разрешили списывать безнадежные кредиты без налоговых последствий.

Об этом сообщает Национальная ассоциация банков Украины.

"Государственная фискальная служба отозвала свое письмо от 8 февраля 2017 года, которым устанавливалось, что задолженность признается безнадежной только в части сумм долга свыше 360 дней", - говорится в сообщении.

"То есть, если задолженность существует только по телу кредита, а по начисленным процентам отсутствует, для целей налогообложения признается только задолженность по телу кредита", - добавляется в нём.

Отмечается, что этому поспособствовала позиция Минфина, сформулированная в ответе на обращение НАБУ.

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