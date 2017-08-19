АМКУ разрешил Сбербанку приобрести киевский ТРЦ "Магелан"

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ПАО "Сбербанк" приобрести активы "дочки" группы компаний "Край" - "Край Проперти" - в виде целостного имущественного комплекса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, объекты сделки расположены на ул. Академика Глушкова, 13Б в Киеве. По соответствующему адресу в настоящее время действует торгово-развлекательный комплекс ТРЦ "Магеллан".

По данным Госреестра судебных решений, в сентябре 2011 года между Сбербанком и "Край Проперти" были заключены договоры об открытии кредитной линии на сумму 51,167 млн долларов и возобновляемой кредитной линии на 5 млн долларов.

В качестве обеспечения договоров банк передал "Край Проперти" в ипотеку имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания, расположенного на ул. Академика Глушкова, 13Б общей площадью 28,5 тыс. кв. м.

Как указано в материалах дела, стоимость объекта недвижимости, согласно выписке из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, составляет 15,9 млн гривен. При этом залоговая стоимость предмета ипотеки составляет 461,4 млн гривен.

В то же время, по данным Госреестра судебных решений, Сбербанк добивается в судебном порядке освобождения из-под ареста комплекса на ул. Академика Глушкова, 13Б, наложенного исполнительной службой.