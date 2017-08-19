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Московская биржа прекратит торги гривней

Суббота, 19 августа 2017, 10:25

Московская биржа прекратит торги валютной парой гривня - рубль с понедельника, 21 августа.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу биржи.

"С 21 августа на валютном рынке Московской биржи прекращаются торги парой украинская гривня - российский рубль", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также сообщили о том, что приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к "данному инструменту".

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биржа гривня
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