Московская биржа прекратит торги гривней
Суббота, 19 августа 2017, 10:25
Московская биржа прекратит торги валютной парой гривня - рубль с понедельника, 21 августа.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу биржи.
"С 21 августа на валютном рынке Московской биржи прекращаются торги парой украинская гривня - российский рубль", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также сообщили о том, что приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к "данному инструменту".
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