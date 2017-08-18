"Укргазвыдобування" сменит финансового директора
Пятница, 18 августа 2017, 19:40 —
Юрий Рубиш уволен с должности финансового директора ПАО " Укргазвыдобування".
Об этом ЭП сообщил источник в компании.
По его словам, соответствующий приказ СЕО компании Олег Прохоренко подписал сегодня, 18 августа. Он не уточнил причину увольнения.
Должность финдиректора Рубиш занимал с февраля 2016 г.
Месяц назад "Укргазвыдобування" сменила директора по материально-техническому обеспечению Андрея Токаря.
О причинах кадровых перестановок в " Укргазвыдобування" и результатах внутреннего аудита госкомпании читайте в ближайшее время на ЭП.
Дмитрий Рясной, ЭП
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