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"Укргазвыдобування" сменит финансового директора

Пятница, 18 августа 2017, 19:40 — Дмитрий Рясной

Юрий Рубиш уволен с должности финансового директора ПАО " Укргазвыдобування".

Об этом ЭП сообщил источник в компании.

По его словам, соответствующий приказ СЕО компании Олег Прохоренко подписал сегодня, 18 августа. Он не уточнил причину увольнения.

Должность финдиректора Рубиш занимал с февраля 2016 г.

Месяц назад "Укргазвыдобування" сменила директора по материально-техническому обеспечению Андрея Токаря.

О причинах кадровых перестановок в " Укргазвыдобування" и результатах внутреннего аудита госкомпании читайте в ближайшее время на ЭП.

Дмитрий Рясной, ЭП

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Укргаздобыча
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