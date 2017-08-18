"Укргазвыдобування" сменит финансового директора

Юрий Рубиш уволен с должности финансового директора ПАО " Укргазвыдобування".

Об этом ЭП сообщил источник в компании.

По его словам, соответствующий приказ СЕО компании Олег Прохоренко подписал сегодня, 18 августа. Он не уточнил причину увольнения.

Должность финдиректора Рубиш занимал с февраля 2016 г.

Месяц назад "Укргазвыдобування" сменила директора по материально-техническому обеспечению Андрея Токаря.

О причинах кадровых перестановок в " Укргазвыдобування" и результатах внутреннего аудита госкомпании читайте в ближайшее время на ЭП.

Дмитрий Рясной, ЭП