Все разделы
Укр / Рус

Тигипко покупает неплатежеспособный банк "Новый"

Пятница, 18 августа 2017, 18:50

Фонд гарантирования заключит договор с ТАСкомбанком на выведение с рынка неплатежеспособного банка "Новый".

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования.

Отмечается, что с 18 августа Фонд приостанавливает выплаты вкладчика банка для завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков.

ТАСкомбанку будут переданы все права и обязанности должника перед кредиторами и вкладчиками банка "Новый" по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада.

Он получит все обязательства перед 1-8 очередями кредиторов, а также часть обязательств перед 9-й очередью кредиторов.

Напомним, 12 июня банк сообщал о своём желании самоликвидироваться.

14 июня НБУ признал банк "Новый" неплатежеспособным.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Тигипко банк
Материалы по теме
Вагоны завода Тигипко для "Укрзализныци" подорожали на треть - СМИ 6 августа 2017, 12:50
Банк Тигипка в 30 раз увеличил чистую прибыль 1 августа 2017, 13:55
"Диамантовая" сделка: как Тигипко приобрел долги Жвании и Мартыненко 26 июня 2017, 09:30
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте