Тигипко покупает неплатежеспособный банк "Новый"

Фонд гарантирования заключит договор с ТАСкомбанком на выведение с рынка неплатежеспособного банка "Новый".

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования.

Отмечается, что с 18 августа Фонд приостанавливает выплаты вкладчика банка для завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков.



ТАСкомбанку будут переданы все права и обязанности должника перед кредиторами и вкладчиками банка "Новый" по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада.



Он получит все обязательства перед 1-8 очередями кредиторов, а также часть обязательств перед 9-й очередью кредиторов.

Напомним, 12 июня банк сообщал о своём желании самоликвидироваться.

14 июня НБУ признал банк "Новый" неплатежеспособным.