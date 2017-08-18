Тигипко покупает неплатежеспособный банк "Новый"
Фонд гарантирования заключит договор с ТАСкомбанком на выведение с рынка неплатежеспособного банка "Новый".
Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования.
Отмечается, что с 18 августа Фонд приостанавливает выплаты вкладчика банка для завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков.
ТАСкомбанку будут переданы все права и обязанности должника перед кредиторами и вкладчиками банка "Новый" по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада.
Он получит все обязательства перед 1-8 очередями кредиторов, а также часть обязательств перед 9-й очередью кредиторов.
Напомним, 12 июня банк сообщал о своём желании самоликвидироваться.
14 июня НБУ признал банк "Новый" неплатежеспособным.
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