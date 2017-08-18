"Укрпочта" получила грант от Всемирного почтового союза

"Укрпочта" защитила перед Всемирным почтовым союзом три проекта на сумму 841,7 тысячи долларов, которые будут ориентированы на повышение качества международных операций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, на проект по совершенствованию перевозки почты выделяется 458 тыс долларов для приобретения 10 автомобилей грузоподъемностью 4-6 тонн.

Другим проектом предусмотрено приобретение рентген-телевизионной установки и систем видеонаблюдения в бюро обмена Киева и Львова для усиления безопасности международных отправлений. На эти цели ВПС выделяет 216,5 тыс долларов.

Третий проект с бюджетом 167,2 тыс долларов предусматривает модернизацию оборудования в местах международного почтового обмена и сортировочных центрах. А именно приобретение беспроводных сканеров, термопринтеров, роликовых и ленточных конвейеров, стеллажей и другого оборудования для улучшения обработки и сортировки международных отправлений.

Сейчас по этим проектам проводятся тендерные процедуры.