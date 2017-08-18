Украина возобновляет СРП с Vanco Ахметова и использует его в суде против РФ

Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) отменила решение от июня 2008 года об отмене государственной регистрации соглашения с Vanco Prykerchenska о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка шельфа Черного моря.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Отмечается, что при рассмотрении этого вопроса заместитель главы МИД Елена Зеркаль указала на необходимость ускорить выполнение всех положений мирового соглашения между Украиной и Vanco Prykerchenska для подготовки иска Украины в Международный суд ООН против РФ о нарушении положений Конвенции ООН по морскому праву.



Межведомственная комиссия по СРП также поручила межведомственной рабочей группе в 30-дневный срок внести предложения о новой редакции СРП с Vanco Prykerchenska.



Как известно, энергохолдинг "ДТЭК" украинского олигарха Рината Ахметова 27 ноября 2012 года подписал договор купли акций Vanco Ukraine Ltd (Британские Виргинськие о-ва), который позволит увеличить долю в этой компании с 25,5% до более 50%. По мнению информированных источников, таким образом Ахметов лишь легализировал свою причастность к компании, хотя изначально ею владел.

Напомним, недавно власти возобновили лицензию Vanco на разработку шельфа.

Как сообщалось, по данным Комиссии по защите конкуренции Сербии, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова покупает Vanco Ukraine (Британские Виргинские острова).

По сообщениям многих СМИ, Ахметова изначально ассоциировали с Vanco International, но по каким-то причинам самый богаты олигарх Украины отрицал свою причастность к компании.

Vanco International, 100% "дочка" компании Vanco Energy Company (США), в апреле 2006 года была признана победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции, добыча которой будет вестись на шельфе Черного моря в пределах Прикерченского нефтегазоносного участка.

В октябре 2007-го Vanco Int. переуступила права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska, созданной в августе 2007 года.

Собственниками Vanco Prykerchenska с равным долевым участием являются Vanco Int., ДТЭК, Shadowlight Investments Limited российского бизнесмена Евгения Новицкого, а также компания Integrum Technologies Limited.

Пришедшее затем правительство Юлии Тимошенко в 2008 году вышло из СРП (разорвав соглашение), после чего Vanco обратилась в международный арбитраж, одновременно продолжая предлагать правительству Украины возобновить сотрудничество в рамках СРП. Истинной причиной разрыва называли нежелание Тимошенко отдавать шельф Черного моря Ринату Ахметову.

После прихода к власти президента Виктора Януковича правительство Николая Азарова в апреле 2011 года одобрило мировое соглашение с Vanco Prykerchenska, поручив внести изменения в договор о распределении углеводородов.