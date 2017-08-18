Нацбанк ужесточит требования к аудиторам

Национальный банк разработал проект изменений в Положение о порядке ведения Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Проектом изменений предусматривается усилить требования к аудиторской фирме, которая вносится Национальным банком в Реестр, и ее работникам, которые участвуют в проведении аудита (аудиторской проверки) банка, и упорядочить ведение Реестра.

Проект изменений в положение публикуется вместе с Анализом регуляторного влияния.

Напомним, в июле Национальный банк исключил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Основанием для принятия такого решения стало подтверждение "ПрайсвотерхаусКуперс" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка, в частности, размера кредитного риска и регулятивного капитала.

Экономическая правда