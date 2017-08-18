Нацбанк снова укрепил официальный курс гривни
Пятница, 18 августа 2017, 09:01
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 18 августа на 7 копеек и установил его на уровне 25,5 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,83 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,305 гривни.
Напомним, 17 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,5-25,52 гривни за доллар.
Экономическая правда
powered by lun.ua
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.