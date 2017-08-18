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Нацбанк снова укрепил официальный курс гривни

Пятница, 18 августа 2017, 09:01

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 18 августа на 7 копеек и установил его на уровне 25,5 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,83 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,305 гривни.

Напомним, 17 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,5-25,52 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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