Нацбанк снова укрепил официальный курс гривни

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 18 августа на 7 копеек и установил его на уровне 25,5 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,83 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,305 гривни.

Напомним, 17 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,5-25,52 гривни за доллар.

Экономическая правда