Украинский завод будет обслуживать Boeing и Airbus

ГП Завод 410 гражданской авиации в ближайшие два года планирует начать ремонт и обслуживание агрегатов самолетов Boeing и Airbus.

Об этом говорится в пресс-релизе предприятия, передает Liga.net.

Завод ведет переговоры с Airbus по техническому обслуживанию и ремонту самолетов компании. В рамках сотрудничества с Boeing с привлечением инвесторов планируется провести техническое обслуживание и покраску самолетов семейства Boeing-737. Начать планируется с 5 самолетов в год, а к 2024 году увеличить до 40.

Также сообщается, что в ближайшее время будет подписано соглашение с Robinson Helicopter Company. Предприятие станет сертифицированным сервисным центром по обслуживанию вертолетов этого класса.

"Партнерство с такими гигантами мировой авиации, как Boeing , Airbus и Robinson Helicopter - это знак качества завода", - сказал гендиректор ГП Завод 410 ГА Виктор Ганькевич.

Он добавил, что среди беспрецедентных преимуществ завода - собственная вертолетная площадка и близость к аэропорту Киев (Жуляны).

Как сообщалось, Укроборонпром проведет корпоратизацию двух ведущих предприятий ГП Антонов и ГП Завод 410 гражданской авиации.