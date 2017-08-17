Омелян не встречался с представителями турецких авиакомпаний - МИУ
Министерство инфраструктуры опровергает информацию о встрече Владимира Омеляна с представителями турецких авиакомпаний в городе Бодрум в период с 30 июля по 8 августа.
Об этом ЭП сообщили в пресс-службе ведомства.
"Министерство опровергает факт проведения такой встречи, а, соответственно, и проведение переговоров с руководством турецких авиакомпаний", - заявили в пресс-службе.
"Единственная встреча, которую провел министр инфраструктуры с официальными представителями турецкой авиакомпании в указанный период, была встреча с руководством Atlas Global в рамках награждения украинского пилота Александра Акопова", - говорится в сообщении.
Ранее издание EUReporter сообщило, что Омелян прерывал отпуск на турецком побережье для переговоров с делегацией турецких чиновников транспортной отрасли.
Отмечалось, что переговоры были инициированы украинской стороной.
Экономическая правда
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.