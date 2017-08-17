Омелян не встречался с представителями турецких авиакомпаний - МИУ

Министерство инфраструктуры опровергает информацию о встрече Владимира Омеляна с представителями турецких авиакомпаний в городе Бодрум в период с 30 июля по 8 августа.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство опровергает факт проведения такой встречи, а, соответственно, и проведение переговоров с руководством турецких авиакомпаний", - заявили в пресс-службе.

"Единственная встреча, которую провел министр инфраструктуры с официальными представителями турецкой авиакомпании в указанный период, была встреча с руководством Atlas Global в рамках награждения украинского пилота Александра Акопова", - говорится в сообщении.

Ранее издание EUReporter сообщило, что Омелян прерывал отпуск на турецком побережье для переговоров с делегацией турецких чиновников транспортной отрасли.

Отмечалось, что переговоры были инициированы украинской стороной.

Экономическая правда