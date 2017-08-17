"Укрнафта" согласна на проверку
ПАО "Укрнафта" согласна на проверку финансово-хозяйственной деятельности.
Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечается, правления ПАО "Укрнафта" поддерживает проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности, но со стороны надлежащим образом сформированной Ревизионной комиссии.
"На сегодня в "Укрнафте" не получили решение Ревизионной комиссии о назначении проверки. Правовых оснований для того, чтобы такую проверку проводила служба внутреннего аудита НАК "Нафтогаз Украины" нет", - говорится в сообщении.
В "Укрнафте" надеются, что эти процедурные моменты будут быстро урегулированы.
Напомним, в среду, 16 августа, на ЭП появилась новость, что глава "Укрнафты" блокирует проведение аудита "Нафтогазом".
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