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"Укрнафта" согласна на проверку

Четверг, 17 августа 2017, 11:55

ПАО "Укрнафта" согласна на проверку финансово-хозяйственной деятельности.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, правления ПАО "Укрнафта" поддерживает проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности, но со стороны надлежащим образом сформированной Ревизионной комиссии.

"На сегодня в "Укрнафте" не получили решение Ревизионной комиссии о назначении проверки. Правовых оснований для того, чтобы такую ​​проверку проводила служба внутреннего аудита НАК "Нафтогаз Украины" нет", - говорится в сообщении.

 В "Укрнафте" надеются, что эти процедурные моменты будут быстро урегулированы.

Напомним, в среду, 16 августа, на ЭП появилась новость, что глава "Укрнафты" блокирует проведение аудита "Нафтогазом".

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Укрнафта Нафтогаз
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