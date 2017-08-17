НАБУ требует признать недействительными ряд сделок на миллиард гривен

Суд принял решение, согласно которым на счета ОАО "Запорожьеоблэнерго" возвращено более 40 миллионов гривен, потерянных вследствие существования на предприятии коррупционной схемы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что на стадии выполнения - ряд судебных решений, которые позволят вернуть государственным предприятиям топливно-энергетического комплекса еще почти 90 млн гривен: 57 млн ​​гривен - ОАО "Черкассыоблэнерго", 30 млн гривен - ОАО "Укргаздобыча", 14 млн гривень - ГП "НАЭК "Энергоатом".

Кроме упомянутых облэнерго, продолжается исковая работа НАБУ по ряду других, на которых детективы Бюро разоблачили похожи коррупционные схемы: перечисление средств за поставленную и электроэнергию происходит не напрямую поставщику, а через частную компанию-посредника.

В общем, НАБУ инициировало судебные иски, которыми требует признать недействительными соглашения предприятий топливно-энергетического комплекса почти 1 млрд гривен.