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НАБУ требует признать недействительными ряд сделок на миллиард гривен

Четверг, 17 августа 2017, 11:35

Суд принял решение, согласно которым на счета ОАО "Запорожьеоблэнерго" возвращено более 40 миллионов гривен, потерянных вследствие существования на предприятии коррупционной схемы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что на стадии выполнения - ряд судебных решений, которые позволят вернуть государственным предприятиям топливно-энергетического комплекса еще почти 90 млн гривен: 57 млн ​​гривен - ОАО "Черкассыоблэнерго", 30 млн гривен - ОАО "Укргаздобыча", 14 млн гривень - ГП "НАЭК "Энергоатом".

Кроме упомянутых облэнерго, продолжается исковая работа НАБУ по ряду других, на которых детективы Бюро разоблачили похожи коррупционные схемы: перечисление средств за поставленную и электроэнергию происходит не напрямую поставщику, а через частную компанию-посредника.

В общем, НАБУ инициировало судебные иски, которыми требует признать недействительными соглашения предприятий топливно-энергетического комплекса почти 1 млрд гривен.

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НАБУ
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