Уровень безработицы снизился до 1,2%
Среда, 16 августа 2017, 18:00
Уровень безработицы в июле 2017 снизился на 0,1 п.п. до 1,2%
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата на 1 августа 2017 было зарегистрировано 319,9 тыс человек, 256,9 тыс из них получали помощь от государства.
Напомним, в мае и июне уровень безработицы составлял 1,3%.
powered by lun.ua
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.