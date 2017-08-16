Все разделы
Укр / Рус

Уровень безработицы снизился до 1,2%

Среда, 16 августа 2017, 18:00

Уровень безработицы в июле 2017 снизился на 0,1 п.п. до 1,2%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата на 1 августа 2017 было зарегистрировано 319,9 тыс человек, 256,9 тыс из них получали помощь от государства.

Напомним, в мае и июне уровень безработицы составлял 1,3%.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

безработица
Материалы по теме
Тревожное будущее: биохакеры, космические гиды и "бесполезные" люди 26 июля 2017, 14:00
Всемирный банк выделил 20 миллионов украинским безработным 3 июля 2017, 18:41
В мае официальный уровень безработицы понизился на 0,1 п.п. до 1,3% 16 июня 2017, 16:22
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте