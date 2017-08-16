Уровень безработицы снизился до 1,2%

Непотопляемый "Роттердам +": как "элита" оставила в дураках всю страну После введения формулы "Роттердам+" выиграли генерирующие компании, прежде всего ДТЭК Ахметова. В дураках остались страна, которая дальше зависит от поставок угля из России, промышленные потребители и население. (Укр.)

Глобальные экономические тренды и Украина без будущего Украина несовместима с будущим. Сырье больше не позволит стране держаться на плаву, инвестиции не придут, собственных средств не будет. Все умные люди уедут за границу, освободив место для малограмотных беженцев из Африки. (Укр.)