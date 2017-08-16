ЕЦБ позволил украинскому Минфину стать владельцем части латвийского Приватбанка

Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал согласие на приобретение государством Украина в лице Министерства финансов квалифицированного участия в АО "Приватбанк" (Латвия).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Вступление квалифицированного участия является результатом приобретения государством Украина ПАО КБ "Приватбанк" (Украина), который является самым прямым акционером в АО "Приватбанк" (Латвия) с долей 46,54%.

Комиссией рынка финансов и капитала Латвии и ЕЦБ была проведена оценка соответствия ПАО КБ "Приватбанк" (Украина) критериям, которые определены в статье 23 (1) Директивы ЕС о требованиях к капиталу IV (CRD IV), и положением "Общих рекомендаций по квалифицированному участию".

По результатам этой оценки ЕЦБ было принято решение о предоставлении согласия о приобретении государством Украина в лице Министерства финансов квалифицированного участия в АО "Приватбанк" (Латвия).

Напомним, 21 декабря 2016 Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала "Приватбанка" в 148 млрд гривен.