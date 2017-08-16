УЗ хочет с октября повысить тарифы на грузовые перевозки
ПАО "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на грузовые перевозки на 22,5% с октября текущего года.
Это следует из доработанного проекта консолидированного финансового плана УЗ на 2017 год.
В частности, проектом предусмотрено, что чистая прибыль составит 59,8 млн гривен.
"В июле 2017 года Министерство инфраструктуры в очередной раз вернуло проект приказа об индексации тарифов на перевозку грузов, который ПАО "Укрзализныця" рассчитывало получить с июня 2017 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в связи с этим предприятие было вынуждено уменьшить доходную и расходную части финплана, а также - план капитальных инвестиций и чистую прибыль на конец 2017 года.
"ПАО "Укрзализныця" в очередной раз доработало проект консолидированного финансового плана общества на 2017 год. В последней редакции документа плановую индексацию тарифов на 22,5% перенесено аж на октябрь 2017 года", - заявили в компании.
При этом индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году не предусмотрена.
Как сообщалось, 9 августа правительство выбрало вместо Войцеха Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.
Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте на ЭП.
Экономическая правда
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