Государство продало 25% "Донецкоблэнерго" по стартовой цене

Фонд государственного имущества продал 25% акций ДТЭК "Донецкоблэнерго" по стартовой цене – 143,81 млн гривен.

Соответствующая информация размещена на сайте Фонда.

Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Всего было продано 16,379 млн акций, цена продажи за акцию - 8,78 гривни.

Кто стал владельцем 25% акций энергоснабжающей компании пока неизвестно. Перед сегодняшним аукционом, кроме 25%, которыми владело государство, акционером компании также был ДТЭК олигарха Рината Ахметова. ДТЭК владел 71% акций "Донецкоблэнерго".

На среду также были запланированы аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго", но они были отменены из-за отсутствия заявок.

По этой же причине 15 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго".

Как сообщалось, Фонд в конце июля объявил о начале проведения биржевых аукционов по продаже акций 8 облэнерго и энергогенерирующих компаний.

Экономическая правда