Мариупольский порт пострадает из-за перекрытия Керченского пролива

Из-за перекрытия Керченского пролива ГП "Мариупольский морской торговый порт" потеряет около 30% большегрузного флота, что существенно скажется на грузопереработке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. директора порта Александр Олейник.

По его словам, предприятие действительно переживает непростой период.

"При пороге безубыточности в 350-400 тысяч тонн грузов мы в августе сможем перегрузить только 160 тысяч тонн, поскольку основные наши партнеры – мариупольские меткомбинаты - были вынуждены в этом месяце переориентировать свою продукцию в южные порты", - заявил Олейник.

Кроме того, добавляет директор предприятия, из-за строительства Керченского моста будут ограничены технические параметры судов, а значит, порт потеряет около 30% большегрузного флота, что существенно скажется на грузопереработке.

"Но есть все основания считать, что в сентябре грузы постепенно станут к нам возвращаться. Пусть и меньшего тоннажа", - отметил Олейник.

"Безусловно, нам придется экономить, но, прежде всего, за счет сокращения текущих издержек, ремонтов и приостановки не срочных строительных работ. По-прежнему наша первостепенная задача - выполнять свои обязательства перед государством и трудовым коллективом. И конечно, продолжать развитие предприятия, искать новых клиентов, диверсифицировать грузовую базу", - подытожил он.

Ранее Россия опубликовала заявление, согласно которому с 9 августа движение через Керченский пролив временно запрещено.

Как известно, Россия строит транспортный переход к аннексированному в 2014 году полуострову Крым со своей территории через Керченский пролив. Ориентировочно, к концу 2018 года ожидается запуск автомобильной части моста, в конце 2019 года – железнодорожной.

Украина готовит иск против России из-за строительства Керченского моста и потерь своих портов.

Экономическая правда