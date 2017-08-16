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Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Среда, 16 августа 2017, 09:00

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 16 августа на 4 копейки и установил его на уровне 25,59 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,06 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,2716 гривни.

Напомним, 15 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,57-25,59 гривни за доллар.

Экономическая правда

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