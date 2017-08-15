Руководитель "Антонова" уходит с должности

Президент государственного предприятия "Антонов", входящего в состав "Укроборонпрома", Александр Коцюба принял решение покинуть свой пост.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе отметили, что Коцюба руководил украинским авиастроительным предприятием больше года.

"За это время "Антонов" отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Коцюба принял решение вернуться в частный бизнес.

Напомним, Коцюба в 2016 году задекларировал 1,408 млн гривен как доход от перечисления суточных, при этом тратя около 14 тысяч гривен в сутки в командировке.

Журналисты узнали из собственных источников, что Коцюба в 2016 году провел за границей около 100 дней.

Указывается, что суточные превысили даже заработную плату чиновника. В суточные не входят расходы на перелеты и на гостиницы, которые покрывались отдельно.

Экономическая правда